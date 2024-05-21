У всіх ТЦК запрацювала електронна черга

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Електронна система запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних вже доступна у всіх військкоматах у тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Тепер військовозобовʼязаним не потрібно стояти у черзі, щоб оновити свої дані. Достатньо лише записатися онлайн і прийти в ТЦК у визначений час.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП», — заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Записатися на прийом у військкомат для оновлення даних можна за посиланням.

Штрафи за порушення мобілізації та обліку

У період воєнного стану порушення правил військового обліку загрожує штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

А от порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 5 100 до 8 500 грн для громадян та від 17 000 до 25 500 грн — для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських обʼєднань.

Повторне протягом року порушення загрожує штрафом від 17 000 до 25 500 грн для громадян і від 34 000 до 51 000 грн — для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських обʼєднань.

Адміністративне стягнення за порушення законодавства про військовий облік, мобілізацію, мобілізаційну підготовку під час воєнного стану можуть накласти протягом трьох місяців після його виявлення, але не пізніше одного року після його вчинення.