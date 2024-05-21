Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон»

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800 «Каракурт». Жодних деталей Генштаб, однак, не надав.

Про втрату росіянами цього корабля вчора, 20 травня, казав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. У корабель поцілили в ніч на 19 травня, коли він стояв у Севастополі. Тоді ж поцілили у тральщик 266-М «Ковровець» Чорноморського флоту. Поточний стан кораблів (знищені вони або пошкоджені) невідомий.

Плетенчук додавав, що «Циклон» — останній носій крилатих ракет у Чорному морі. За його словами, на півострові «Циклон» виконував роль протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але жодного пострілу він не зробив.