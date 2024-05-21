Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду
- Автор:
- Олександра Амру
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Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан і верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель підписали угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони.
Про це оголосив Жозеп Боррель.
Він зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС.
«Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці», — написав Боррель.
- У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку Москви, яка намагається підірвати зусилля країни з євроінтеграції.
- Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Євросоюзу проходитиме без Придністровʼя, оскільки влада не контролює цей регіон. Також вона попросила громадян Молдови підтримати її кандидатуру на виборах 2024 року, аби «завершити місію європейської інтеграції».
- Минулого тижня парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.