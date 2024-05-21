В Ірані призначили дату президентських виборів

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Після загибелі в аварії президента Ірану Ібрагіма Раїсі у країні призначили дострокові президентські вибори на 28 червня.

Про це пише іранське інформагентство IRNA.

Очільники іранських гілок влади визначили терміни виборчого процесу. Для реєстрації кандидатів вони обрали період з 30 травня до 3 червня, а для їхньої виборчої кампанії — з 12 до 27 червня.

У статті 131 Конституції Ісламської Республіки Іран йдеться, що для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовки до виборів президента мають сформувати раду.

Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обовʼязки президента країни впродовж 50 днів.

Президент Ірану є головою уряду Ісламської Республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є головою держави і командувачем Збройних сил. Це найвищий посадовець в Ірані. Президент же має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.

Загибель президента Ірану

19 травня потрапив в аварію гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман. У ніч на 20 травня в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер. Того ж дня Кабмін іранської адміністрації офіційно підтвердив смерть Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера.