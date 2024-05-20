У Запоріжжі вулиці назвали на честь вбитих росіянами підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова
- Автор:
- Ліза Бровко
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zhzh.info
Депутати Запорізької міської ради проголосували за перейменування понад 100 вулиць та провулків міста. Одну з вулиць розділили на дві й назвали її на честь убитих росіянами підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова.
Про це передають кореспонденти «Суспільного» з сесійної зали.
Тепер у Запоріжжі замість вулиці Лассаля зʼявилися вулиця Тіграна Оганнісяна та вулиця Микити Ханганова.
Двох підлітків застрелили російські снайпери у червні 2023 року в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову. До цього окупанти пів року тиснули на підлітків, обшукували їх. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували. Російські окупанти закидали підліткам обвинувачення в тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом.
До їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати та контрольовану Україною територію.
Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.