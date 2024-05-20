Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters / «Бабель»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт оголосили, що Україна їде на Олімпіаду.
Про це пише пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
В Україні до цього моменту обговорювали можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі через допуск до них російських і білоруських спортсменів.
Нині ж Матвій Бідний і Вадим Гутцайт зазначають, що ігри дають Україні можливість показати світу її волю та силу духу. А гаслом України на Олімпійських іграх став вислів The Will to Win, що в перекладі означає «Воля до перемоги».
«Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку», — наголосили на на зустрічі.
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
З початку повномасштабної російсько-української війни загинули понад 450 українських спортсменів, серед них чемпіони світу. Російські війська знищили або пошкодили понад 500 спортивних обʼєктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки.
- Днями НОК та Мінспорту опублікували рекомендації для українських атлетів щодо контакту зі спортсменами рф і Білорусі на Олімпіаді.
- Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських атлетів до Олімпіади 2024 року в Парижі в нейтральному статусі.
- Торік у березні Кабмін ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, на яких будуть представлені атлети з росії чи Білорусі. Проте влітку 2023 року Мінспорту видало наказ, який дозволив українцям брати участь у змаганнях, де виступають росіяни й білоруси в нейтральному статусі, а не під своїми прапорами.