Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі

Новини

Reuters / «Бабель»

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт оголосили, що Україна їде на Олімпіаду.

Про це пише пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

В Україні до цього моменту обговорювали можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі через допуск до них російських і білоруських спортсменів.

Нині ж Матвій Бідний і Вадим Гутцайт зазначають, що ігри дають Україні можливість показати світу її волю та силу духу. А гаслом України на Олімпійських іграх став вислів The Will to Win, що в перекладі означає «Воля до перемоги».

«Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку», — наголосили на на зустрічі.

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

З початку повномасштабної російсько-української війни загинули понад 450 українських спортсменів, серед них чемпіони світу. Російські війська знищили або пошкодили понад 500 спортивних обʼєктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки.