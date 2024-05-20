ЗМІ: Причиною аварії гелікоптера з президентом Ірану Раїсі могла стати технічна несправність
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Причиною аварії гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту могла стати технічна несправність.
Про це повідомляє, зокрема, іранське інформагентство IRNA.
Водночас начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі заявив, що делегація військових разом з експертами на місці катастрофи почали розслідування причин аварії, передає IRNA. Їх начебто мають повідомити пізніше.
Напередодні на північному заході Ірану потрапив в аварію гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. На борту також були, зокрема, міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан; губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі; представник лідера Ісламської революції в цій провінції аятола Мохаммед Алі Але-Хашем; глава підрозділу охорони президента Сеєд Мехді Мусаві; пілот і другий пілот; технічний офіцер. Повітряне судно зазнало жорсткої посадки посеред лісу.
Загалом гелікоптерів із «міністрами й чиновниками» було три, два з них приземлилися без проблем.
У ніч на 20 травня у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого були президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці. Ймовірно, не вижив ніхто.
Аварія сталася, коли іранська делегація на чолі з президентом поверталася із церемонії відкриття греблі на кордоні Ірану з Азербайджаном. У день авіатрощі у північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман.
Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори.
- 63-річного Раїсі обрали президентом з другої спроби в серпні 2021 року. З моменту вступу на посаду він наказав посилити моральні закони, які передусім стосуються зовнішнього вигляду, поведінки й способу життя жінок. Його адміністрацію звинувачують у кривавому придушенні антиурядових протестів і постачанні дронів росії після її вторгнення в Україну.
- Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований Верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є головою держави і командувачем Збройних сил. Це найвищий посадовець в Ірані. Президент же має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами та організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику та армію.