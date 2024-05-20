ЗМІ: Причиною аварії гелікоптера з президентом Ірану Раїсі могла стати технічна несправність

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Причиною аварії гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту могла стати технічна несправність.

Про це повідомляє, зокрема, іранське інформагентство IRNA.

Водночас начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі заявив, що делегація військових разом з експертами на місці катастрофи почали розслідування причин аварії, передає IRNA. Їх начебто мають повідомити пізніше.

Напередодні на північному заході Ірану потрапив в аварію гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. На борту також були, зокрема, міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан; губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі; представник лідера Ісламської революції в цій провінції аятола Мохаммед Алі Але-Хашем; глава підрозділу охорони президента Сеєд Мехді Мусаві; пілот і другий пілот; технічний офіцер. Повітряне судно зазнало жорсткої посадки посеред лісу.

Загалом гелікоптерів із «міністрами й чиновниками» було три, два з них приземлилися без проблем.

У ніч на 20 травня у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого були президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці. Ймовірно, не вижив ніхто.

Аварія сталася, коли іранська делегація на чолі з президентом поверталася із церемонії відкриття греблі на кордоні Ірану з Азербайджаном. У день авіатрощі у північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман.

Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори.