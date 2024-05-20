У Міноборони пояснили, чому декому не вдається оновити дані в застосунку «Резерв+»

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У день набуття чинності оновленим законом про мобілізацію, 18 травня, запрацював застосунок від Міністерства оборони України «Резерв+», де військовозобовʼязані можуть оновити свої дані. Втім, частина користувачів скаржиться на збої при завантаженні даних — або підтягується некоректна інформація, або дані взагалі не оновлюються.

Речник Міністерства оборони в ефірі телемарафону розповів, що декому не вдається оновити свої дані, оскільки велика кількість людей завантажує «Резерв+» і оновлює там дані. Через це система може бути перевантажена, а це гальмує роботу застосунку.

Деякі користувачі також скаржаться на те, що у «Резерв+» підтягується неправильна інформація. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що це може відбуватися через те, що дані в реєстр «Оберіг» вносили з паперових карток, де все написано від руки.

Через це, за його словами, до реєстру «Оберіг» могла потрапити застаріла або помилкова інформація. Зокрема, в деяких випадках користувачі «Резерв+» могли бачити, що вони начебто перебувають у розшуку або їхні дані неможливо оновити. Такі відгуки отримували навіть від військових, котрі на фронті.

У таких випадках у Міноборони радять звертатися до ЦНАП, ТЦК чи сервісного центру застосунку «Резерв+».

До того ж, Лазуткін наголошує на тому, що проєкт існує лише два дні, причому це MVP-версія. Водночас «повноцінна» версія застосунку, за його словами, запрацює в червні, і там можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа.

Раніше речник МО Дмитро Лазуткін заявляв, що застосунок уже доступний у понад 200 країнах світу, а протягом місяця в ньому запустять функцію генерації QR-коду, який замінить військовий квиток. По суті це буде аналогом COVID-сертифіката, який можна буде предʼявляти працівникам поліції, ТЦК і прикордонникам.