В річці Тиса знайшли ще одне тіло чоловіка. Від початку травня це вже восьмий потопельник
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В річці Тиса, що тече на кордонах Закарпатської області з Румунією та Угорщиною, знайшли ще одне тіло чоловіка.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Відомство назвало померлого «потопельником», який намагався перепливти річку. Тіло виявили за 10 метрів від румунського берега. Про нього українським прикордонникам повідомили румунські колеги.
Від початку травня цього цього року це вже восьмий потопельник, зазначили в МВС.
- Від початку повномасштабної війни, за офіційними даними, в Тисі вже загинули 30 чоловіків. Усі вони, ймовірно, намагались втекти від мобілізації у сусідні країни. На початку травня в річці Тиса знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл. Точна кількість загиблих у річці невідома, однак вважається, що вона вища за офіційні дані.