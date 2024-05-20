Новини

Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 400 військових. Яка ситуація на фронті

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (19 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 400 військовослужбовців (вбиті та поранені), 14 танків, 35 бронемашин і 50 артилерійських систем, дві реактивні системи, чотири засоби ППО, 60 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки, 81 безпілотник різного рівня, крилату ракету, а також один корабель (тральщик 266-М «Ковровець»).

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:30 19 травня повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони відбивають атаки та намагаються зірвати наступ росіян.

Аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює з Міноборони України, 20 травня повідомив, що російські війська просунулись південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.