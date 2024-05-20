Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 400 військових. Яка ситуація на фронті
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (19 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 400 військовослужбовців (вбиті та поранені), 14 танків, 35 бронемашин і 50 артилерійських систем, дві реактивні системи, чотири засоби ППО, 60 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки, 81 безпілотник різного рівня, крилату ракету, а також один корабель (тральщик 266-М «Ковровець»).
Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
Ситуація на фронті
Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:30 19 травня повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони відбивають атаки та намагаються зірвати наступ росіян.
- На Харківському напрямку минулої доби було 11 бойових зіткнень. Російські війська не полишали спроб прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого. Росіяни зазнали відчутних втрат — приблизно 114 військових і 30 одиниць техніки.
- На Куп’янському напрямку було 12 боєзіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
- На Лиманському напрямку українські війська тримали ворога під вогнем та мали успіх на окремих ділянках.
- Жорсткі бої точилися на Сіверському напрямку. Було 23 спроби прорвати оборону. Ворог намагався пройти в районі Білогорівки і атакував сектор 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат (53 особи вбитими та пораненими, знищені 14 одиниць техніки).
- На Краматорському напрямку російські війська 14 разів безуспішно намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.
- На Покровському напрямку було 25 штурмів позицій українських військ. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Попередні втрати противника на цьому напрямку — 118 окупантів убитими та пораненими, знищені та пошкоджені 8 одиниць техніки.
- На Курахівському напрямку було 10 зіткнень. Росіяни намагаються просунутися до пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбили.
- На Времівському напрямку війська рф провели чотири безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку Старомайорського та Урожайного.
- На Придніпровському напрямку росіяни намагалися шість разів відтіснити підрозділи ЗСУ від Кринок. Успіху вони не мали.
Аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює з Міноборони України, 20 травня повідомив, що російські війська просунулись південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.