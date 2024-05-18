У Києві запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій
- Автор:
- Ліза Бровко
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У столиці почав роботу перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомило Командування ССО.
Тепер охочі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію і фахову підтримку офлайн у рекрутинговому центрі.
У центрі консультуватимуть щодо підготовки, забезпечення й умов проходження служби в ССО, допомагатимуть у підборі військової спеціальності, а також нададуть повний юридичний супровід в оформленні при вступі на службу.
Рекрутинговий центр ССО працює за адресою Оболонська набережна, 7, корпус 1, з понеділка по неділю (09:00 до 18:00).
Станом на 1 травня в Україні було 19 центрів рекрутингу, тепер їх 20.
- Нещодавно Сухопутні сили ЗСУ оголосили, що створюють власний рекрутинговий центр для комплектування підрозділів.
- Міноборони України ще наприкінці минулого року почало займатися рекрутингом. Спочатку відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Україна. Також Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Це означає, що вакансії пропонуватимуть безробітним у всіх регіонах України.