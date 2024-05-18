Австрія відновить фінансування агентства ООН з допомоги палестинцям

Новини

Австрія надасть кошти організації ООН з допомоги палестинцям UNRWA, які вона заблокувала після звинувачень у причетності співробітників агентства до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Австрії.

Рішення Відня ґрунтується на тому, що UNRWA представило план дій, у якому окреслені конкретні заходи, як покращити своє функціонування.

«Після ретельного аналізу представленого плану дій ми відновимо призупинені виплати», — пишуть в австрійському МЗС.

Австрія виділила на 2024 рік для UNRWA €3,4 мільйона. Перша виплата надійде влітку. Частину австрійських коштів спрямують на вдосконалення механізму внутрішнього аудиту агентства.

Австрія була однією з держав-донорів UNRWA, яка заморозила виплати після того, як у січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази.

Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування.

У кінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів ХАМАС — у нападі брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з ХАМАС та інших угруповань. Тель-Авів стверджував, що поділився цими розвідданими з ООН.