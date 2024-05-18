У Вовчанську машина із цивільними потрапила під російський обстріл. Дві людини загинули

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У Вовчанську на Харківщині авто із цивільними потрапило під російський обстріл. Загинули дві людини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагалися на авто виїхати з Вовчанська. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці, а дружина водія і ще один пасажир отримали поранення.

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.

Також прокуратура відкрила справу за фактом розстрілу окупантами людини на кріслі колісному у Вовчанську. Прокуратура припускає, що чоловік намагався відʼїхати подалі від лікарні, але російські окупанти розстріляли його і залишили посеред розбитої вулиці