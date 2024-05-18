Кабмін затвердив нову форму військового квитка

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Кабінет міністрів України затвердив нову форму військового квитка. Військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Про це йдеться на сайті уряду.

Постанова № 559 набирає набирає чинності 18 травня — одночасно із законом про мобілізацію. Військово-обліковий документ оформляється та видається:

в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони або застосунку «Дія» (у разі технічної реалізації такої можливості);

— за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони або застосунку «Дія» (у разі технічної реалізації такої можливості); у паперовій формі — на бланку, форму якого затверджує постанова Кабміну № 559. Причому людина може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

Відомості у військово-обліковому документі мають відповідати даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Бланк військово-облікового документа в паперовій формі самостійно виготовляють районні (міські) центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або їхні відділи (відповідні органи СБУ, підрозділи розвідувальних органів). Номер документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Пресслужба Кабінету міністрів України

Військово-обліковий документ на бланку видають (замінюють) за письмовою заявою, якщо: