Словацький премʼєр Фіцо переніс чергову операцію. Його стан все ще «дуже важкий»
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Пораненому під час стрілянини премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо провели другу операцію.
Про це пише Aktuality.
Політику видалили некротичні тканини, що залишилися після вогнепального поранення. Операція тривала менш як дві години.
Міністр оборони Роберт Каліняк каже, що стан Фіцо стабільний, але все ще «дуже важкий». Водночас повторна операція дозволила контролювати і загоїти вогнепальні рани.
За словами лікарів, Фіцо при тямі й перебуває в анестезіологічно-реанімаційному відділенні.
Каліняк додав, що знадобиться ще кілька днів, щоб зрозуміти, в якому напрямку розвиватиметься стан здоровʼя премʼєр-міністра.
- 15 травня словацький премʼєр Роберт Фіцо, який виступає проти надання військової допомоги Україні та введення антиросійських санкцій, став жертвою замаху. Нападник зробив пʼять пострілів у главу уряду, коли той спілкувався з місцевими в Гандлові. Три з них влучили у Фіцо. Президент Словаччини Зузана Чапутова назвала замах на премʼєра «жорстоким і безрозсудним».
- 16 травня лікарі повідомили, що Фіцо перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.
- Підозрюваному в нападі 71-річному Юраю Цінтулі висунули звинувачення в убивстві з метою помсти. Йому може загрожувати довічне увʼязнення.