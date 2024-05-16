США ввели санкції проти росіян і компаній рф, причетних до поставок зброї з КНДР

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство фінансів США ввів санкції проти двох росіян і трьох російських організацій за сприяння передачі зброї між рф і КНДР.

Про це пише пресслужба відомства.

Зокрема, під обмеження потрапив Рафаель Газарян, який щонайменше з квітня 2023 року виступає як контактна особа на переговорах Ашота Мкртичева щодо отримання росією від КНДР кількох видів зброї та боєприпасів.

Під санкції також потрапила компанія Газаряна «Рафорт» і ТОВ «Транс Капітал», яку він використовував, щоб відвантажувати та доставляти авіаційні компоненти північнокорейському дилеру зброї.

Обмеження ввели також проти Олексія Буднєва та його компанії «Технологія». Ще в березні 2023 року він сприяв поставкам до росії військового обладнання звʼязку, яке, ймовірно, походить з КНДР і призначене для російських військових.