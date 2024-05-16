США ввели санкції проти росіян і компаній рф, причетних до поставок зброї з КНДР
- Автор:
- Оля Березюк
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністерство фінансів США ввів санкції проти двох росіян і трьох російських організацій за сприяння передачі зброї між рф і КНДР.
Про це пише пресслужба відомства.
Зокрема, під обмеження потрапив Рафаель Газарян, який щонайменше з квітня 2023 року виступає як контактна особа на переговорах Ашота Мкртичева щодо отримання росією від КНДР кількох видів зброї та боєприпасів.
Під санкції також потрапила компанія Газаряна «Рафорт» і ТОВ «Транс Капітал», яку він використовував, щоб відвантажувати та доставляти авіаційні компоненти північнокорейському дилеру зброї.
Обмеження ввели також проти Олексія Буднєва та його компанії «Технологія». Ще в березні 2023 року він сприяв поставкам до росії військового обладнання звʼязку, яке, ймовірно, походить з КНДР і призначене для російських військових.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази того, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 16 лютого 2024 року генпрокурор заявив, що російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети NK-23 виробництва КНДР. Це дані за період із 30 грудня 2023-го по 7 лютого 2024 року.
- Слідчі британської організації з дослідження зброї Conflict Armament Research знайшли в залишках північнокорейської балістичної ракети, якою рф била по Україні, сотні компонентів, вироблених у США і ЄС. Більшість із цих деталей виробили протягом останніх трьох років, зазначається у звіті.