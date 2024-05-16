Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Харківщині. Поранений начальник Вовчанської МВС

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Російські окупанти завдали касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, через що постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих — двоє медиків і двоє водіїв, поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Постраждалих госпіталізували.

На місце удару виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».

Ситуація на прикордонні Харківщини станом на ранок 16 травня. deepstatemap.live

Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.