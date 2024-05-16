Запуск першої для Boeing космічної місії з екіпажем знову відклали

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NASA

Запуск космічного корабля Boeing з екіпажем до Міжнародної космічної станції знову відклали — цього разу через невеликий витік гелію в сервісному модулі Starliner. Дату запуску перенесли з 17 на 21 травня.

Про це пише Space.

Boeing Starliner стартує на ракеті Atlas V United Launch Alliance (ULA) зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Запуск 21 травня запланували на 20:43 за Гринвічем (22:43 за Києвом).

Команда Boeing працює, щоб усунути проблеми з сервісним модулем.

Boeing Starliner NASA

«NASA і Boeing розробляють тестування космічних кораблів і оперативні рішення для розвʼязання цієї проблеми», — йдеться в заяві Boeing.

Цей політ до МКС відкладали вже кілька разів, він має стати першою місією Boeing з екіпажем — Starliner доставить космонавтів — 58-річну Суніту Вільямс і 61-річного Баррі Вілмора — на Міжнародну космічну станцію.

Компанія Boeing сподівається, що зможе конкурувати з пропозиціями комерційних місій від SpaceX, яка роками домінує в галузі приватних космічних польотів. Якщо все минеться добре зі Starliner, то Boeing отримає сертифікат для польотів астронавтів NASA у довготривалих місіях до та з МКС.