Парламент Естонії схвалив закон про використання заморожених коштів рф на користь України

Новини

Ville Säävuori / Flickr

Парламент Естонії 15 травня проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.

«Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи росії для України! Сподіваюсь, президент якнайшвидше оголосить його законом», — написав він.

Цахкна додав, що Естонія ще на крок наблизилися до створення в Європі прецеденту з подібною ініціативою.

Відповідно до закону, активи фізичних та юридичних осіб, заморожені в рамках санкцій, дозволяють використовувати як авансовий платіж для відшкодування збитків, яких рф завдала Україні, пише Postimees.