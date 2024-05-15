Парламент Естонії схвалив закон про використання заморожених коштів рф на користь України
- Автор:
- Оля Березюк
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Ville Säävuori / Flickr
Парламент Естонії 15 травня проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи для відновлення України.
Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.
«Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи росії для України! Сподіваюсь, президент якнайшвидше оголосить його законом», — написав він.
Цахкна додав, що Естонія ще на крок наблизилися до створення в Європі прецеденту з подібною ініціативою.
Відповідно до закону, активи фізичних та юридичних осіб, заморожені в рамках санкцій, дозволяють використовувати як авансовий платіж для відшкодування збитків, яких рф завдала Україні, пише Postimees.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.
- Євросоюз підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Це дозволить використовувати приблизно €3 мільярди на рік для фінансування зброї. Ідеться про прибутки, отримані після 15 лютого 2024 року.
- Водночас союзники росії, такі як Китай, Саудівська Аравія та Індонезія, вмовляють ЄС не конфісковувати заморожені активи Кремля.