Блінкен про удари по росії: Україна сама вирішує, як вести свою війну

Новини

Reuters / «Бабель»

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама обирає, чи бити з американської зброї по території росії.

Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

«Ми ані заохочуємо, ані сприяємо ударам України по росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести свою війну, тому що це оборонна війна, вона захищає суверенітет і територіальну цілісність і свободу країни. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібне для перемоги», — підкреслив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про дозвіл бити по російській території держсекретар зазначив, що «це рішення Україна має ухвалити для себе сама».

Напередодні видання Politico писало, що відколи росія розпочала новий наступ на Харківщину, Україна намагається вчергове змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території росії.

Як головний аргумент українські високопосадовці кажуть, що заборона на удари американською зброєю не дала Україні атакувати позиції росіян, коли вони готували останній наступ на Харків.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, декому з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.