СБУ затримала в Києві соратників Медведчука з російського проєкту «Другая Украина»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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СБУ
Працівники Служби безпеки України викрили в Києві підпільний осередок російської організації «Другая Украина», яку створили обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких.
Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, у Києві над проєктом працювала агентурна група, яка готувала інформаційні диверсії проти України. Підозрювані поширювали відео, де дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Для цього вони облаштували підпільну студію на Київщині.
СБУ стверджує, що готові відео підозрювані пересилали російському куратору — колишньому ведучому на «каналах Медведчука» й директору проєкту «Другая Украина» Денису Жарких.
Далі ці відео підозрювані поширювали на підконтрольних Медведчуку платформах, зокрема на сайті «Другая Украина», сторінках у соцмережах і на платформі YouTube. За даними слідства, за кожне відео підозрювані отримували гроші з росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Другая Украина».
Під час обшуків у помешканнях підозрюваних знайшли компʼютери та мобільні телефони із доказами «підривної діяльності на користь рф». Два фігуранти справи отримали підозри у державній зраді. Крім того, також підозру за цією ж статтею отримав Денис Жарких.
- У липні 2023 року обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в росії. А вже в грудні того ж року філія організації зʼявилася у Сербії.
- У росії «Другая Украина» проводить антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні 2023 року в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень була стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».