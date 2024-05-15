СБУ затримала в Києві соратників Медведчука з російського проєкту «Другая Украина»

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СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили в Києві підпільний осередок російської організації «Другая Украина», яку створили обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, у Києві над проєктом працювала агентурна група, яка готувала інформаційні диверсії проти України. Підозрювані поширювали відео, де дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Для цього вони облаштували підпільну студію на Київщині.

СБУ стверджує, що готові відео підозрювані пересилали російському куратору — колишньому ведучому на «каналах Медведчука» й директору проєкту «Другая Украина» Денису Жарких.

Далі ці відео підозрювані поширювали на підконтрольних Медведчуку платформах, зокрема на сайті «Другая Украина», сторінках у соцмережах і на платформі YouTube. За даними слідства, за кожне відео підозрювані отримували гроші з росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Другая Украина».

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних знайшли компʼютери та мобільні телефони із доказами «підривної діяльності на користь рф». Два фігуранти справи отримали підозри у державній зраді. Крім того, також підозру за цією ж статтею отримав Денис Жарких.