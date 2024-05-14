Британія викликає посла КНР після затримання китайських шпигунів

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Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Китаю для бесіди після того, як трьох громадян КНР звинуватили в наданні допомоги спецслужбам Гонконгу.

Про це пише пресслужба відомства.

У британському МЗС заявили, що «нещодавня модель поведінки Китаю проти Великої Британії, включно з кібератаками, повідомленнями про шпигунські звʼязки й виплатою винагород, є неприйнятною».

Виклик посла відбувся після повідомлення 13 травня про те, що трьом китайським громадянам висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та іноземному втручанні. Як пише Politico, ідеться про Чі Люн Вая, Метью Трікетта і Чун Бʼю Юена, які постануть перед судом 24 травня.

Після їхнього арешту посольство Китаю в Лондоні заявило, що рішуче засуджує «необґрунтовані звинувачення на адресу уряду Спеціального адміністративного району Гонконг».