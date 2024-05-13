Непальський шерп і британський альпініст встановили нові рекорди на Евересті
- Автор:
- Ліза Бровко
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На Евересті зафіксували два рекордні сходження — непальський шерп піднявся на гору найбільше разів за всю історію, а британський альпініст встановив рекорд для іноземців.
Про це пише BBC.
Непалець, 54-річний Камі Ріта, піднявся на найвищу гору світу 29 разів, а британець Кентон Кул — 18 разів. Камі Ріта вже й так був рекордсменом, але цьогоріч перевершив власний рекорд.
Провідник Камі Ріта уже понад два десятиліття водить альпіністів на Еверест. Уперше він піднявся на вершину в 1994 році і відтоді робить це щороку.
Хоч раніше шерп розповідав медіа, що його сходження — це просто робота, однак минулого року він піднявся на Джомолунгму двічі, щоб обігнати давнього суперника та співвітчизника Пасанг Дава.
Сезон сходження на Еверест щойно розпочався, він триває з квітня до червня. Уряд Непалу видав альпіністам близько 400 дозволів на сходження у весняний сезон. Майже всіх альпіністів супроводжує місцевий гід, тому за ці кілька місяців гору відвідають близько 800 людей.
У 2023 року досягли піку понад 600 людей, проте минулий рік був одним з найсмертоносніших скелелазних сезонів — на горі загинули 18 людей.
Еверест — це найвища вершина світу на висоті 8 850 метрів над рівнем моря.
- 4 травня 2024 року Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість дозволів, що видаються для сходження на Еверест та інші вершини. Раніше Непал видавав дозволи всім, хто подавав заявку і був готовий заплатити $11 000 за сходження на Еверест.
- У лютому 2024 року альпіністів, які здійснюють сходження на гору Еверест, зобовʼязали забирати свої екскременти та доставляти їх до базового табору для утилізації.