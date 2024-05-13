Розвідники ГУР ідентифікували росіян та їхнє командування, причетних до ракетних обстрілів України

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Українська розвідка ідентифікувала російських окупантів, причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Мова про особовий склад управління та командування підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Командування дальньої авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил ЗС рф.

До складу дивізії входять:

121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 85927, аеродром базування «Енгельс» Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 33310, аеродром базування «Шайковка» Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Розвідники також встановили особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Повний список причетних до обстрілів окупантів можна переглянути за посиланням. Серед них і двоє пілотів зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який 19 квітня збили Повітряні сили ЗСУ.