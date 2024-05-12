У США помер перший чоловік, якому пересадили нирку свині

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Річард Слейман — перший чоловік, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, помер через два місяці після операції. У лікарні, яка проводила операцію, заявили, що немає жодних ознак, що причиною його смерті була трансплантація.

Про це пише Associated Press.

У 62-річного Ріка Слеймана діагностували термінальну стадію захворювання нирок. У березні 2024 року хірурги з Массачусетської лікарні провели йому складну операцію й трансплантували свинячу нирку. Вони очікували, що новий орган прослужить щонайменше два роки. У квітні Слеймана виписали з лікарні — його стан був задовільним.

Команда трансплантологів Массачусетської лікарні заявила, що глибоко засмучена смертю Слеймана, та висловила співчуття його родині. Родина чоловіка подякувала лікарям.

«Їхні величезні зусилля під час операції подарували нашій сімʼї ще сім тижнів з Ріком, і наші спогади за цей час залишаться в наших серцях», — йдеться у заяві родини.

Рік Слейман в оточенні лікарів у квітні 2024 року.

За словами родини пацієнта, Слейман зважився на операцію для того, щоб дати надію тисячам людей, які також потребують трансплантації.

Ксенотрансплантація — пересадка органів тварин людям — має вирішальне значення для усунення проблеми нестачі органів. За даними американської некомерційної організації United Network for Organ Sharing, понад 100 тисяч американців потребують трансплантації життєво важливих органів. Водночас кількість донорів — померлих і живих — у 2023 році становила трохи менше 23 500. За оцінками, щодня в США в очікуванні на орган помирає 17 людей. Причому нирки є найпоширенішим органом, необхідним для трансплантації.