Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Є жертви

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Пресслужба ДСНС

Зранку російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, північніше від якого йдуть активні бої. Через обстріл загинула жінка 1950 року народження — вона та ще троє людей опинилися під завалами зруйнованого будинку.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Рятувальники змогли дістати з-під завалів двох чоловіків, а господар оселі вибрався самостійно ще до приїзду рятувальників.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі через обстріл Вовчанська постраждав 38-річний чоловік. У місті через обстріл пошкоджені десятки приватних та багатоповерхових будинків.

За понад дві доби з Харківщини евакуювали понад 4 000 тисячі жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоровʼя цивільних.