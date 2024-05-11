На Харківщині тривають оборонні бої. Противника стримують у «сірій зоні»

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В Харківській області на кордоні з росією тривають оборонні бої. Противника локалізовано в «сірій зоні»

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, військам росії не дають просунутися вглиб області, а бригади Збройних сил України, які тримають оборону, посилюють резервами.

«На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту й техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в «сірій зоні» — Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве», — сказав Волошин.

За даними українського аналітичного проєкту DeepState, армія росії прорвалася на відтинок сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка, а також намагається прорватися в районі сіл Огірцеве, Гатище і Плетенівка. На мапі DeepState збільшилася площа «сірих зон», де тривають оборонні бої на півночі Харківської області.

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Міноборони росії тим часом стверджує, що війська угруповання «Північ» «захопили населені пункти Борисівка, Огірцеве, Плетенівка, Пильна та Стрілеча».