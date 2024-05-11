На Харківщині тривають оборонні бої. Противника стримують у «сірій зоні»
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- Костя Андрейковець
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В Харківській області на кордоні з росією тривають оборонні бої. Противника локалізовано в «сірій зоні»
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.
За його словами, військам росії не дають просунутися вглиб області, а бригади Збройних сил України, які тримають оборону, посилюють резервами.
«На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту й техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в «сірій зоні» — Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве», — сказав Волошин.
За даними українського аналітичного проєкту DeepState, армія росії прорвалася на відтинок сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка, а також намагається прорватися в районі сіл Огірцеве, Гатище і Плетенівка. На мапі DeepState збільшилася площа «сірих зон», де тривають оборонні бої на півночі Харківської області.
Міноборони росії тим часом стверджує, що війська угруповання «Північ» «захопили населені пункти Борисівка, Огірцеве, Плетенівка, Пильна та Стрілеча».
- Російські війська почали масований наступ на півночі Харківської області рано-вранці 10 травня. Вночі вони провели масштабні артобстріли та авіаудари, після чого в бій пішла піхота з технікою за підтримки авіації. Бої точаться в прикордонних районах і селах.
- Влада евакуює населення з Вовчанської громади, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.
- 11 травня воїни підрозділу «Гострі Картузи» стверджують, що росіяни зайняли кілька сіл, які розташовані майже на кордоні і їх було важко утримання. Але лінію оборони не прорвано. За їхніми словами, зараз бої значно менш активні, ніж були 10 травня, «ситуація повністю стабілізована».
- Reuters із посиланням на «високопоставлене українське військове джерело» писало, що окупанти хочуть створити буферну зону на прикордонні Харківщини й відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів вглиб України.