Керівник Харківського гарнізону каже, що ворога зупинили в «сірій зоні». На півночі області тривають бої
- Автор:
- Софія Телішевська
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FEDOROV / Telegram
Силам оборони України вдалося зупинити російську армію в «сірій зоні» на півночі Харківської області, у низці прикордонних населених пунктів точаться бої.
Про це повідомив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
За його даними, бойові дії зараз йдуть у районах населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійнікове й Огірцеве. За добу там вдалося відбити девʼять атак.
Мельник додав, що командування ухвалило рішення, які дозволять «ще більше посилити» Сили оборони.
Росіяни намагаються атакувати й на Купʼянському напрямку. Там ЗСУ відбили 13 атак.
«В обох випадках ситуація під контролем. Українське військово-політичне командування і підрозділи на зазначених ділянках фронту роблять все для того, щоб російські окупанти зазнали невдачі у своїх чергових кровожерливих намірах», — підсумував Мельник.
Воїни підрозділу «Гострі Картузи» стверджують, що росіяни зайняли кілька сіл, які розташовані майже на кордоні Харківщини й були важкими для утримання. Але лінію оборони не прорвано. За їхніми словами, зараз бої значно менш активні, ніж були вчора, «ситуація повністю стабілізована».
- У Reuters із посиланням на «високопоставлене українське військове джерело» писали, що окупанти хочуть створити буферну зону на прикордонні Харківщини й відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів вглиб України.