Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке ввійде в новий пакет допомоги Україні

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Serhii Mykhalchuk

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги на $400 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

додаткові HIMARS і боєприпаси до них;

зенітні ракети Stinger;

артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін і засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

стрілецька зброя і додаткові патрони, гранати;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

прибережні й річкові патрульні катери;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

допоміжне обладнання.