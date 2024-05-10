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Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке ввійде в новий пакет допомоги Україні

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Serhii Mykhalchuk

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги на $400 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть: