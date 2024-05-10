Канада виділить $55 мільйонів на посилення української ППО

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Канада виділить $55,7 мільйона (76 мільйонів канадських доларів) на посилення протиповітряної оборони України в межах ініціативи під проводом Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса.

«Ці системи [ППО] допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки», — заявив Блер.

У Міноборони Канади наголосили, що ці кошти спрямують на «швидкий пошук і постачання систем протиповітряної оборони для України».

Від початку вторгнення росії в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, зокрема 4 мільярди канадських доларів виділили саме як військову допомогу.