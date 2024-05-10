NYT: У Білорусі розбудовують військову базу, на якій росіяни можуть зберігати ядерну зброю

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Поблизу білоруського міста Осиповичі розбудовують військову базу, на якій росіяни можуть зберігати ядерну зброю.

Про це написала газета The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки від Maxar.

Зокрема, там зʼявилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. На знімках також видно критий вантажний майданчик, зʼєднаний з підземним бункером радянських часів.

Базу прикриває ППО, яку вперше помітили на знімках в середині 2023 року. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за 1,5 км від бункера.

Також поблизу бази є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

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Вільям Мун, незалежний консультант і колишній співробітник Агентства Пентагону зі зменшення оборонної загрози, сказав, що структура побудованих обʼєктів нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив на власні очі.

Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених каже, що останніми тижнями будівництво увійшло в нову фазу.

The New York Times підкреслює, що сама база раніше була ядерним обʼєктом, тому вона підходить для зберігання подібної зброї. Її збудували ще в 1960-х роках під час Холодної війни.