Суд в Іспанії закрив розслідування проти співачки Шакіри у справі про податкове шахрайство

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Yeoman 1st Class Donna Lou Morgan / Wikipedia

Суд в Іспанії припинив розслідування проти колумбійської співачки Шакіри у справі про ймовірне податкове шахрайство.

Про це повідомляє The Guardian.

Прокуратура відкрила справу торік у липні, стверджуючи, що співачка у 2018 році ошукала податкову службу на €6,6 мільйона, використовуючи зареєстровані в офшорних зонах компанії. Через місяць Шакіра виплатила €6,6 мільйона, щоб погасити борг.

У середу прокуратура попросила припинити кримінальну справу через «брак доказів», і наступного дня суд погодився.

Хоча Шакіра допустила «порушення» у своїй податковій декларації за 2018 рік, суд заявив, що цього недостатньо, аби вважати це кримінальним злочином проти податкових органів, і що він не виявив у вчинках співачки шахрайських намірів.

Адвокат Шакіри привітав це рішення, заявивши, що воно «поклало край наклепницькій кампанії, яку розгорнули податкові органи» проти співачки, і «доводить, що з її боку ніколи не було шахрайства». Він додав, що його клієнтка «повністю задоволена тим, що суд визнав, що вона не вчиняла жодного шахрайства».

Цю справу закрили через пів року після того, як Шакіра врегулювала попередню справу про ухилення від сплати €14,5 мільйона податків у період з 2012 по 2014 рік. У цій справі прокуратура вимагала для співачки покарання у вигляді восьмирічного увʼязнення і штрафу на €23,8 мільйона.

Правоохоронці стверджували, що між 2012 і 2014 роками Шакіра проживала в Іспанії, а в травні 2012-го купила будинок у Барселоні, де жила разом зі своїм партнером, зіркою ФК «Барселона» Жераром Піке та їхнім сином, який народився в Іспанії у 2013 році. Усі звинувачення співачка відкидала, мовляв, у Іспанії в цей період вона не проживала.

Вона тоді погодилася сплатити штраф у розмірі половини суми боргу — понад €7,3 мільйона. Вона також погодилася на ще один штраф у €438 тисяч, щоб уникнути трирічного увʼязнення.

Перед цим виконавиця відмовлялася від угоди, запропонованої прокуратурою, натомість вирішила звернутися до суду, але зрештою уклала угоду «в інтересах дітей».

«Вони не хочуть бачити, як їхня мама жертвує своїм особистим добробутом у цій боротьбі», — сказала Шакіра.

Тепер у Шакіри є лише одна незавершена адміністративна справа щодо її доходу з 2011 року. Тоді, як стверджує її команда юристів, вона провела «максимум 70 днів в Іспанії —половину мінімуму, щоб вважатися податковим резидентом».