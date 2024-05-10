Німеччина виділить €45 мільйонів Україні для відновлення енергетики

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Німеччина надасть грант на €45 мільйонів для якнайшвидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Угоду про надання гранту підписали в Міненерго під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.

Крім того, за ці гроші планують закупити обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК «Укренерго».

Загалом за час російської військової агресії НЕК «Укренерго» залучила понад €177 мільйонів кредитних і грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW.