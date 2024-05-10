«Євробачення-2024»: Оголосили результати другого півфіналу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2024» відбувся у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena. Результати оголосили на трансляції. Ось хто пройшов до гранд-фіналу:
Латвія — Dons з піснею Hollow
Австрія — Kaleen з піснею We Will Rave
Нідерланди — Joost Klein з піснею Europapa
Норвегія — Gåte з піснею Ulveham
Ізраїль — Eden Golan з піснею Hurricane
Греція — Marina Satti з піснею ZARI
Естонія — 5MIINUST x Puuluup з піснею (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Швейцарія — Nemo з піснею The Code
Грузія — Nutsa Buzaladze з піснею Firefighter
Вірменія — LADANIVA з піснею Jako
68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому беруть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» провели на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.
- Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2024» після першого півфіналу.
- Цьогоріч у «Євробаченні» є три нововведення, детально про них тут.