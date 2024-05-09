Пентагон співпрацює зі SpaceX, щоб заблокувати російським військам доступ до Starlink

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Представники Міністерства оборони США, які співпрацюють з компанією Ілона Маска SpaceX, притупили несанкціоноване використання російськими окупантами інтернет-терміналів Starlink на полі бою.

Про це повідомив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб, передає Bloomberg.

За його словами, Пентагон активно залучався до роботи з українським урядом та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню російськими військами терміналів Starlink.

«Наразі ми успішно протистояли використанню росією, але я впевнений, що Москва продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем звʼязку. Це залишатиметься проблемою», — сказав Джон Пламб.

Він відмовився уточнювати, як саме діяли Пентагон, SpaceX та уряд України, щоб заблокувати роботу Starlink у росіян на фронті.

Водночас помічник міністра оборони США зазначив, що SpaceX «швидко впроваджують інновації», надаючи послуги, корисні для Пентагону.

Як казав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, до травня 2022 року Україна отримала 10 тисяч терміналів Starlink. Згодом Пентагон уклав із SpaceX однорічний контракт на $23 мільйони, який закінчується цього місяця. Зараз Міноборони США працює над продовженням контракту до листопада.