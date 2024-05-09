Рада ухвалила закон про надання українцям адміністративних послуг, зокрема за кордоном
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 11017 про надання окремих адміністративних послуг українцям, зокрема за кордоном.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 236 депутатів.
Законопроєкт законодавчо закріплює можливість одночасно оформити (зокрема замість втраченого або викраденого) й обміняти паспорт громадянина України та закордонний паспорт. За кордоном українці зможуть оформити ці документи в підрозділах державного підприємства «Документ».
Також законопроєкт встановлює безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для людей, які досягли 65 років.
Термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта тепер робитимуть не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів).
- З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном, призупиняли надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності закону про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Уже з 6 травня українцям за кордоном знову почали видавати паспорти — насамперед «соціально вразливим категоріям громадян», які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.
- Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ці люди за кордоном, їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси. Депортувати з-за кордону нікого не будуть, бо таких механізмів просто не існує.