У Кремлі заявили, що рф виведе своїх військових з низки областей Вірменії
- Автор:
- Олександра Амру
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MoD of Armenia
Прессекретар лідера рф Дмитро Пєсков заявив, що напередодні під час зустрічі володимира путіна і премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна узгодили виведення російських військових і прикордонників з низки вірменських областей. Водночас на кордонах Вірменії з Туреччиною та Іраном прикордонники залишаться.
Про це Пєсков повідомив Інтерфаксу.
За його словами, восени 2020 року на прохання вірменської сторони росія розмістила своїх військових і прикордонників у кількох вірменських областей. Пашинян сказав, що наразі такої потреби вже немає, оскільки «обставини змінилися», путін погодився.
Натомість вірменська сторона нібито попросила залишити російських прикордонників на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордонах.
«Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції», — уточнив представник Кремля.
- Напередодні у вірменському МЗС повідомили, що Вірменія вирішила припинити фінансування діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Цей військово-політичний блок де-факто очолює росія, до нього також входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Вірменія вже не бере участі в діяльності структури ОДКБ, зокрема у спільних військових навчаннях, але поки що не вийшла з блоку.
- Вірменія в лютому 2024 року заморозила свою участь в ОДКБ, а на початку березня почала вимагати від рф вивести своїх військових з міжнародного аеропорту «Звартноц» у Єревані.