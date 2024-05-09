Дві ГЕС вивели з експлуатації через російські обстріли

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В Україні вивели з експлуатації дві ГЕС, які постраждали внаслідок російських обстрілів 8 травня.

Про це повідомляє «Укргідроенерго».

«На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», — йдеться в повідомленні.

Атака 8 травня

У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.