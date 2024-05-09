Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона

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Палата представників США переважною більшістю голосів відхилила спробу республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути Майка Джонсона від посади спікера.

Про це пишуть Reuters і The Hill.

Проти відставки Джонсона проголосували 359 конгресменів (серед них 163 демократи). Відставку підтримали 11 республіканців і 32 демократи. Ще семеро утримались.

«Я вдячний моїм колегам за виявлену довіру, щоб перемогти ці помилкові зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке є характерним для нинішнього Конгресу», — відреагував Джонсон.