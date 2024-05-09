Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Палата представників США переважною більшістю голосів відхилила спробу республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути Майка Джонсона від посади спікера.
Про це пишуть Reuters і The Hill.
Проти відставки Джонсона проголосували 359 конгресменів (серед них 163 демократи). Відставку підтримали 11 республіканців і 32 демократи. Ще семеро утримались.
«Я вдячний моїм колегам за виявлену довіру, щоб перемогти ці помилкові зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке є характерним для нинішнього Конгресу», — відреагував Джонсон.
- 22 березня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона від посади спікера палати представників США.
- Демократи заявили, що готові «врятувати» Джонсона від відставки, якщо він винесе на голосування допомогу Україні. 20 квітня Палата представників проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 мільярд.