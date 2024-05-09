Більшість клієнтів збанкрутілої криптобіржі FTX отримають свої гроші назад із відсотками

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Andre Francois / Unsplash

Майже всі клієнти збанкрутілої криптовалютної біржі FTX отримають свої гроші назад.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на судові документи.

За оцінками FTX, вона заборгувала кредиторам майже $11,2 мільярда. Компанія заявила, що готова розподілити між кредиторами $14,5—16,3 мільярда. Ці кошти біржа отримала, продавши ряд активів, зокрема венчурні інвестиції біржі та інші інвестиції хеджфонду Alameda.

Клієнти, чиї вимоги становлять $50 тисяч або менше (а таких приблизно 98%), отримають орієнтовно 118% від суми боргу.

Цей план виплат ще має затвердити суд.