Зеленський поговорив з премʼєром Угорщини Орбаном і запросив його на Глобальний саміт миру

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Серед іншого, лідери обговорили війну росії проти України та європейську інтеграцію України.

Також Зеленський запросив Орбана на Глобальний саміт миру, що пройде в Швейцарії 15—16 червня. Президент наголосив, що позиція Угорщини важлива, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку.

«Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці. Узгодили подальші кроки з розвʼязання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам», — повідомив Зеленський.

Після розмови Віктор Орбан заявив, що Угорщина готова зробити свій внесок у будь-яку ініціативу та зусилля, які приведуть до миру в Україні. Угорське видання Hirado передає, що під час розмови також обговорили «усі важливі елементи угорсько-українських відносин».

Речник премʼєра Угорщини Берталан Хавасі запевнив, що Зеленський та Орбан домовились продовжити двосторонні консультації.