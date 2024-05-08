Зеленський поговорив з премʼєром Угорщини Орбаном і запросив його на Глобальний саміт миру
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Серед іншого, лідери обговорили війну росії проти України та європейську інтеграцію України.
Також Зеленський запросив Орбана на Глобальний саміт миру, що пройде в Швейцарії 15—16 червня. Президент наголосив, що позиція Угорщини важлива, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку.
«Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці. Узгодили подальші кроки з розвʼязання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам», — повідомив Зеленський.
Після розмови Віктор Орбан заявив, що Угорщина готова зробити свій внесок у будь-яку ініціативу та зусилля, які приведуть до миру в Україні. Угорське видання Hirado передає, що під час розмови також обговорили «усі важливі елементи угорсько-українських відносин».
Речник премʼєра Угорщини Берталан Хавасі запевнив, що Зеленський та Орбан домовились продовжити двосторонні консультації.
- Узимку 2024 року Україна та Угорщина готувались до особистої зустрічі президента Зеленського та премʼєр-міністра Орбана. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь у делегації, заявив, що тоді сторони показали чітку зацікавленість у зустрічі і зробили «потужний крок» у цьому напрямку. Однак згодом у МЗС Угорщини заявили, що до зустрічі Зеленського і Орбана ще «довгий шлях» — спочатку Україна має виконати умови Угорщини, щоб почати з «чистого аркуша» відносини між країнами.