Через удар росії в Херсоні пошкоджені колії та залізничний вокзал. У Білозерці загинула людина, є поранені

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Російські війська обстріляли в Херсоні залізничний вокзал і колії — вони пошкоджені.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що рух поїзда № 121/122 «Київ — Херсон — Київ» тимчасово обмежили до Миколаєва, а пасажирів до Херсону і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці.

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін тим часом повідомляє про обстріл селища Білозерка. Там у власному будинку загинула жінка 1959 року народження, ще двоє людей поранені.

У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя і руки. Також госпіталізували 65-річну жінку з контузією і вибуховою травмою. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості.