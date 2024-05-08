ОЗХО не має підтвердження застосування хімічної зброї в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) не має однозначних доказів застосування хімічної зброї у війні росії проти України.
Про це йдеться в офіційній заяві ОЗХО.
Наявна в секретаріату ОЗХО нформація, за допомогою якої росія та Україна намагаються довести використання заборонених хімічних речовин іншою стороною, недостатньо обґрунтовує відповідні звинувачення. Проте організація заявляє про «нестабільну ситуацію» і визнає «можливе» використання токсичних хімікатів як зброї.
- 1 травня уряд США заявив про те, що російські війська застосовували проти ЗСУ хлорпікрін — отруйну речовину подразнюючої дії, яку використовували під час Першої світової війни. На цій підставі Вашингтон запровадив санкції проти низки російських наукових інститутів та компаній.
- Посол росії у Вашингтоні назвав звинувачення «одіозними та безпідставними». Москва неодноразово заперечувала застосування хімзброї в Україні. Однак z-блогери іноді публікують відео, що підтверджують газові атаки на фронті.
- Командування ЗСУ раніше офіційно повідомляло, що війська рф застосовують на полі бою отруйні гази й боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 і РГР, які скидають на позиції дронами. На березень 2024 року зафіксували 1 068 хімічних атак.