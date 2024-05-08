Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2024»

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Перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2024» пройшов у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena. Україна пройшла до гранд-фіналу.

Про це оголосили на трансляції «Євробачення-2024».

До фіналу також потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Сербія — TEYA DORA з піснею Ramonda

Португалія — iolanda з піснею Grito

Словенія — Raiven з піснею Veronika

Україна — alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria

Литва — Silvester Belt з піснею Luktelk

Фінляндія — Windows95man з піснею No Rules!

Кіпр — Silia Kapsis з піснею Liar

Хорватія — Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim

Ірландія — Bambie Thug з піснею Doomsday Blue

Люксембург — Tali з піснею Fighter

Постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка музичних відео Таня Муїньо. Від України виступали alyona alyona & Jerry Heil виступлять із піснею Teresa & Maria.

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» проводять на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.