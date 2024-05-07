Суддя вдесяте визнав Дональда Трампа винним у неповазі до суду й пригрозив увʼязненням

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Суддя Хуан Мерчан десятий раз визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у неповазі до суду за порушення судового наказу про нерозголошення таємниці під час розгляду справи про виплати порноакторці Стормі Деніелс.

Про це пише CNN.

«Надалі суд повинен буде розглянути питання про тюремне увʼязнення. Пане Трамп, важливо, щоб ви зрозуміли, що останнє, що я хочу зробити, це посадити вас до вʼязниці. Ви — колишній президент Сполучених Штатів і, можливо, наступний президент», — заявив Мерчан у понеділок.

Це рішення зʼявилося через коментарі Трампа в інтервʼю 22 квітня програмі «Тільки новини без шуму» на «Голосі Америки».

«Ви знаєте, що [суддя] прискорює процес, як божевільний. Ніхто ніколи не бачив, щоб так відбувалося. Присяжні були обрані так швидко — 95% демократів. Район переважно весь демократичний. Ви думаєте про це, як про суто демократичний район. Це дуже несправедлива ситуація, що я можу вам сказати», — сказав в інтервʼю Трамп.

Суд вирішив, що цією заявою Трамп «не лише поставив під сумнів чесність, а отже і легітимність цього процесу, але й знову викликав страх за безпеку присяжних та їхніх близьких».

Мерчан оштрафував Трампа на $1 000 та зобов’язав сплатити штраф до кінця робочого дня в п’ятницю. Минулого тижня суддя оштрафував Трампа на $9 000 за девʼять попередніх порушень наказу судді.

Про яку справу йшлося

За даними слідства перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про сексуальні стосунки з ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа, розгляд якої розпочався 15 квітня, стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Він зможе подати апеляцію, і йому не заборонять брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом на виборах 5 листопада 2024 року. Трамп усі звинувачення на свою адресу відкидає та називає їх політичними.