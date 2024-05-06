«Укрзалізниця» анонсувала новий ретротур Гайворонською вузькоколійкою
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Укрзалізниця
«Укрзалізниця» анонсувала новий ретротур Гайворонською вузькоколійкою, який відбудеться 18 травня.
Про це пише пресслужба перевізника.
Учасники туру зможуть подорожувати мальовничим Подділлям під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні — 159 № 4-95.
Програма передбачає зупинки для фотосесій, гарячий обід на березі річки Південний Буг та культурно-розважальні заходи.
Квитки на ретропоїзд можна купити в мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах УЗ та в касах вокзалів. Треба шукати такі сполучення:
- № 961 Гайворон — Бершадь;
- № 962 Бершадь — Гайворон;
- № 924 Гайворон — Хащувате;
- № 923 Хащувате — Гайворон.
Середня ціна на ретропоїзд в одному напрямку — 130 грн для дорослого та 98 грн для дітей до 14 років.
Щоб зручно доїхати до початкової точки та повернутися додому, «Укрзалізниця» призначає курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон. З Києва і Львова відправлення ввечері 17 травня, з Гайворону назад — ввечері 18 травня.
- У 2021 році «Укрзалізниця» відновила рух найдовшою в Європі вузькоколійкою. Вона поєднує Вінницьку та Кіровоградську області.