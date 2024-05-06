МЗС України оголосило про невизнання путіна легітимним президентом росії

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать підстав для визнання володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом росії.

Про це йдеться в заяві МЗС України, зробленій на тлі «інавгурації» володимира путіна, яка відбудеться в росії 7 травня 2024 року.

«[Вводячи путіна на посаду президента], російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим — на диктатуру», — йдеться в заяві МЗС.

МЗС стверджує, що під час президентських «виборів» у березні 2024 року росія порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут Організації Обʼєднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Також у МЗС заявили, що росія «брутально» порушила принципи міжнародного права, коли організувала так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України — частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та в Криму. У МЗС вважають, що з огляду на такі дії російська влада не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти збройну агресію проти України.

«Виходячи з цього, а також враховуючи чинний наказ Міжнародного кримінального суду на арешт володимира путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом російської федерації», — наголосили в МЗС.

Україна закликає інші держави, міжнародні організації та громадськість також не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності путіна.

«Інавгурація» путіна

Так звану інавгурацію путіна проведуть 7 травня. Деякі з європейських країн заявили, що їхніх представників не буде на церемонії. Зокрема, такі заяви вже зробили Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Окрім того, на церемонію не приїде премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Посол Польщі в росії Кшиштоф Краєвський заявив, що також не братиме участі в «інавгурації» путіна.

Речник Європейського Союзу Пітер Стано під час брифінгу заявив, що європейські країни отримали запрошення з росії взяти участь у церемонії «інавгурації» путіна, однак зараз розмірковують, якою може бути спільна відповідь на це запрошення від усього ЄС.

Причому, за словами Стано, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС брав участь в «інавгурації» путіна.