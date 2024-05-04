МВС росії оголосило в розшук Зеленського і Порошенка
- Автор:
- Ліза Бровко
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Андрій Горб / «Бабель»
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.
Про це пишуть російські державні інформагенції з посиланням на відомство і публікують їхні картки розшуку.
Володимира Зеленського розшукують у кримінальній справі, але в якій — не уточнюють. Коли саме президента внесли в базу, теж невідомо.
Також у кримінальній справі розшукують і Петра Порошенка.
Російське МВС регулярно вносить до своїх баз розшуку політиків і міжнародних діячів, як-от прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт путіна. А ще суддів МКС Томоко Акане й Розаріо Сальваторе Айталу.
До того ж МВС росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Ще у квітні 2023 року суд у Москві заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки рф відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.
- У жовтні 2023 року Слідчий комітет росії заочно звинуватив Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира 383 полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка в «терактах» на російській території.