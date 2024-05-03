FT: Країни G7 більше не обговорюють повну конфіскацію заморожених російських активів

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Попри наполягання України на повній конфіскації російських активів, посадовці країн «Великої сімки» у приватних розмовах заявляють, що це питання більше не стоїть на порядку денному. Натомість вони вивчають альтернативні шляхи вилучення коштів із заморожених активів.

Про це пише Financial Time.

На нещодавній зустрічі міністрів фінансів «Великої двадцятки» у Бразилії делегати були занепокоєні потенційним захопленням чи використанням заморожених російських активів.

Особливу стривоженість висловили два міністри — Мохаммед аль-Джадаан із Саудівської Аравії та Шрі Муляні Індраваті з Індонезії. За даними видання, ці дві країни лобіюють ідею, щоб вони не конфісковували активи рф, побоюючись за майбутнє власних резервів, що зберігаються на Заході.

Прихильники повної конфіскації активів росії на чолі зі США вважають, що це забезпечить фінансовий імпульс і потенційно може повернути війну на користь Києва. На думку противників — такий крок ризикує створити небезпечний прецедент у міжнародному праві, який може поставити під загрозу не лише інтереси будь-якої країни, яка ворогує із західними столицями, а й міжнародний правопорядок.

Тому країни G7 шукають альтернативні варіанти вилучення коштів. Білий дім просуває ідею, що, як він сподівається, отримає підтримку лідерів G7 у червні. Йдеться про виділення Україні близько $50 мільярдів у вигляді позики або облігацій під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

Але ЄС має інший план щодо цих грошей: використати більшість теперішніх і майбутніх прибутків від російських активів, якими володіє депозитарій Euroclear, для спільної закупівлі зброї для України. Весь прибуток, отриманий до середини лютого, залишать Euroclear як буфер проти судових витрат і ризиків.

Європейський план приноситиме лише близько €3 мільярдів на рік, залежно від динаміки відсоткових ставок.