Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах — постраждали четверо дітей
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району. За попередніми даними, постраждали четверо дітей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
«До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами», — наголосив він.
- Росіяни щоденно обстрілюють Харківщину керованими авіаційними бомбами (КАБ). Напередодні вони вдарили по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Також під обстрілом був Київський район Харкова. Тоді двоє людей загинули, а шестеро дістали поранень.