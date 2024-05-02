Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах — постраждали четверо дітей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району. За попередніми даними, постраждали четверо дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами», — наголосив він.